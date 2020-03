Tchad : il tue sa femme pour un repas non servi à temps

Une dispute conjugale a entrainé la mort d'une femme, lundi 16 mars dernier, à Bongor Baou, dans le canton Gogo, commune rurale de Dogou, département de la Tandjilé Ouest.



Fangbo Bawadi, le mari âgé de 32 ans, en état d'ivresse, a violemment tabassé et torturé sa seconde épouse, Beini Erneste, âgée de 26 ans.



La mère de trois enfants, originaire de Monogoye, a succombé à ses blessures le même jour vers 22 heures.



Quelques heures avant l'homicide, l'auteur des faits, sous la colère, a déclaré à son épouse qu'il l'a tuerait en rentrant du marché hebdomadaire de Djéra.



Dès son retour, il lui a demandé de lui servir le repas. Toutefois, la victime n'a pas pu préparer à manger. Il s'en est suivi une bastonnade mortelle.



Selon des éléments de l'enquête, des excréments, des traces de coups et blessures et de tortures ont été découverts sur le corps de la jeune mère. Le corps de la victime n'a toutefois pas encore été autopsié.



Interpellé par les forces de sécurité, l'auteur du féminicide a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de commettre cet acte mais a été dépassé par la faim et la colère. "C'est à cause du repas que j'ai tué ma femme", a dit Fangbo Bawadi.



Il a été arrêté par la brigade territoriale de Dogou et incarcéré, dans l'attente de son procès.



Une négociation conjointe du chef de canton Gogo et Monogoye est en cours pour le paiement d'une éventuelle Diya (prix du sang).