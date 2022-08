Tchad : il tue son enfant pour 250 Fcfa

Le drame s’est produit ce samedi 13 août 2022 autour de 19 heures. c’est une discussion qui a éclaté entre le père et son fils. Le père veut à tout prix son argent qui est de 250 Fcfa emprunté par le fils.



Dans la discussion, le père réclame son argent. Il pique une colère, ramasse un bâton et administre deux coup à son fils de 22 ans le nommé Iyakibé qui avale son acte de naissance sur surplace.



Face à son acte criminel, le père prend la poudre d’escampette et disparait dans la nature, laissant toute sa famille à la merci de la nature.



Informé de cet acte, le chef de village de Poudoué a fait appel aux agents de sécurité de Guélo pour le constat. Le corps a été ensuite inhumé dans l’amertume total. Le père demeure introuvable.