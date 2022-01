Tchad : il tue un jeune de 22 ans et l’enterre dans sa concession à Déli

Le cadavre d'un jeune homme âgé de 22 ans a été exhumé ce 12 janvier à Déli en présence du préfet du Département de Lac Wey Mbairam Alladoum, et du procureur de la République de Moundou.



Selon les parents du défunt et les informations obtenues sur place, la disparition de ce jeune avait été signalé depuis le 11 Septembre 2021. Après des investigations menées par les services de sécurité, l'assassin a été retrouvé et a avoué son crime. Sous pression des forces de l'ordre, l'assassin a été obligé de montrer le lieu où il a enterré sa victime. C'est dans sa propre concession.



La tension des parents était très vive en découvrant le cadavre de leur fils. La présence des agents de sécurité a permis de calmer les esprit pour déterrer le corps.



Sur ordre du procureur, le corps sans vie enterré depuis le 11 septembre dernier a été exhumé et remis aux parents pour inhumation.



Le présumé assassin est actuellement detenu à la brigade de Déli pour la suite de l'enquête.