Tchad : il vend ses petits frères à des trafiquants libyens

Le trafic des êtres humains vers la Libye se multiplie et prend des proportions inquiétantes. Cette pratique moyenâgeuse est souvent imputable à certaines franges de nos compatriotes qui se livrent à cœur ouvert à cette activité "sale" mais à la fois lucrative. Ils n'hésitent pas à vendre leurs compatriotes à certains belligérants libyens, quitte à sacrifier leurs propres proches.



Un tchadien a demandé à ses deux frères utérins de l'accompagner au Nord du Tchad pour de l'orpaillage, d'après une source au sein de la famille. Une fois au Nord du Tchad, il serait parvenu à convaincre ses deux frères de l'accompagner en Libye où il les aurait livrés à un groupe de belligérant libyen en échange de sommes faramineuses. Il se serait ensuite installé dans le Sud de la Libye, d'après la famille.



L'un de ses frères utérins serait parvenu, depuis la Libye, à informer sa famille par téléphone que son grand frère les a livrés à des libyens et qu'ils sont détenus. Apprenant avec anxiété cette nouvelle, les parents ont réussi à joindre au téléphone le grand frère et lui ont ordonné de récupérer et ramener les deux frères utérins. Depuis presque trois mois, le frère ne répondait plus aux appels en provenance du Tchad, d'après la famille.



Avant-hier, l'un de deux frères est parvenu à joindre au téléphone un proche pour l'informer de la mort de l'autre frère au combat. Il a affirmé être toujours détenu et même blessé. La famille a décidé d'organiser une cérémonie de funérailles à N'Djamena. Elle tient pour responsable le grand frère qui a livré ses frères utérins comme esclaves afin de gagner de l'argent.