Tchad : "il y a des malins qui viennent dire partout que les projets n'ont pas repris"

"On était à Am Timan. À l'arrivée, tout le monde a dit qu'aucun projet n'a démarré jusqu'à ce que, le matin où l'on doit quitter, les agents du ministère des Finances étaient passés me dire bonjour, il y a eu une petite séance de travail. J'ai dis : est-ce que les projets ont repris ? On me dit que l'hôpital, ils sont en train de faire la peinture. Sauf que tout le monde a dit que rien n'a repris. Les gens aiment plus les mauvaises nouvelles".

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a répondu mercredi aux questions des députés, lors de la plénière sur l'examen et l'adoption de la Loi des Finances portant budget général de l'État pour 2021.Interrogé sur la relance de l'ensemble des projets annoncée par le chef de l'État, le ministre des Finances a assuré que beaucoup de chantiers ont repris, tandis que d'autres vont reprendre, contrairement à ce qui se dit."Ce n'est pas des promesses comme ça qui se font, c'est des promesses qui sont suivies et que nous exécutons. Il y a des projets qui sont repris mais il y a des malins qui viennent dire partout que les projets n'ont pas repris", a déclaré le ministre.Il a expliqué avoir pris part à la tournée provinciale du président de la République, et a donné l'exemple d'Am Timan (Salamat) :"Beaucoup de chantiers ont repris, d'autres vont reprendre, et on est dans cette lancée. Pour reprendre, il faut que les entreprises se mobilisent. Certaines ont des problèmes d'AGIO (frais perçus par la banque, Ndlr) avec les banques, certains avaient déjà reçu l'argent mais comme il y a une volonté globale d'arrêter, tout le monde a arrêté", a précisé Tahir Hamid Nguilin.