Pour renforcer les recettes, le ministre a déclaré que la douane se déploiera davantage sur Sydonia World, et que les recettes seront bancarisées. Dans les régions où il n'y a pas de banque, le paiement sera effectué par mobile money, une méthode plus rapide et moins coûteuse.



Le ministre a également abordé la question des investissements dans les provinces du Tchad. Il a souligné que certaines régions sont confrontées à une rupture de continuité territoriale, ce qui empêche les habitants de ces provinces d'accéder aux ressources budgétaires prévues.



Le ministre a annoncé que toutes les provinces du Tchad disposent de ressources budgétaires importantes en 2023. Cependant, il a constaté que des paiements d'avance pour des chantiers ne démarrent pas souvent, même plusieurs mois après. Pour remédier à ce problème, le ministre a annoncé qu'il informerait les gouverneurs des paiements effectués dans leur province pour qu'ils puissent suivre l'avancement des chantiers.



L'objectif final, selon le ministre, est de commencer l'exercice budgétaire à partir des provinces pour renforcer les investissements dans les régions et améliorer les conditions de vie des habitants.



​Les annonces de ce discours sont attendues avec intérêt par la population pour savoir comment elles amélioreront leur quotidien.