Tchad : il y a un an, l'armée menait un raid au domicile de Yaya Dillo

Une plainte de la Fondation Grand Coeur



Les mandats judiciaires évoqués par le gouvernement sont liés à une plainte. Le 29 mai 2020, un collectif d'avocats de la Fondation Grand Coeur et de l'ancienne Première Dame du Tchad annonce que des poursuites sont diligentées pour "diffamation" et "injures" à l'encontre de l'ex-ministre Yaya Dillo Djerou Betchi, suite à la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux. La plainte est déposée le 11 mai 2020 auprès du parquet d'instance de N'Djamena, selon les avocats Me. Sangnodji, Me. Mbaïgangnon et Me. Koumtog.



"Une journée inoubliable"



"Une journée inoubliable ! Oh ma mère, Que le Dieu le Tout Puissant t'accueille dans son vaste paradis. Ta mort ne sera pas vaine et nous continuions notre combat contre la dictature (la bêtise des humains diabolitiques) sans relâche ni complaisance ni compromission", a réagi ce 28 février Yaya Dillo sur sa page Facebook.