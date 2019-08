TCHAD Tchad : "il y a une jeunesse capable de reprendre le relais et faire autant", Hinda Déby

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 6 Août 2019 modifié le 6 Août 2019 - 17:02





N'DJAMENA - La Première Dame du Tchad Hinda Déby a accordé mardi matin une audience aux quatre jeunes compétiteurs qui ont représenté le Tchad à la 4ème Coupe panafricaine des débats (COPAD), du 29 juillet au 2 août dernier. La compétition s'est déroulée à Ouagadougou au Burkina-Faso. Le Tchad a terminé en deuxième position sur 12 pays africains francophones.



L’ouverture officielle de la compétition a été présidée par la Première Dame du Burkina-Faso, Mme Adjoavi Sika kaboré. Ils étaient 60 compétiteurs venus de 12 pays africains francophones dont quatre de l’Afrique Centrale et huit de l’Afrique de l’Ouest.



Partis du Tchad sur financement de la Fondation Grand Cœur, les quatre compétiteurs tchadiens, sous la conduite de leurs coachs respectifs, ont su manier la langue de Molière lors des joutes oratoires devant un jury de renom sélectionné par le CAMES et ayant comme président l’écrivain congolais Henri Lopes.



Le Tchad a remporté tour à tour ses matchs contre le Cameroun, le Bénin, le Mali et le Burkina-Faso. Les compétiteurs tchadiens se sont inclinés vendredi 2 août face au pays hôte, le Burkina-Faso.



La Première Dame Hinda Déby a tenu à recevoir ces jeunes afin de leur exprimer de vive-voix son admiration pour avoir fait retentir la tchadienne au pays des Hommes intègres.



« Grâce à vos prestations de haute factures, vous avez tenu la dragée haute, félicitations, le Tchad est fier de vous. Ce record auquel vous êtes parvenus laisse entrevoir qu’il y a une jeunesse tchadienne capable de reprendre le relais et faire autant que ses ainés », a déclaré la Première Dame aux quatre compétiteurs tchadiens, accompagnés de leurs quatre coachs et de l’équipe d’encadrement de la Fondation Grand cœur.



Les compétiteurs ont présenté à la Première Dame le trophée et le chèque remportés à l’issue de la 4ème Coupe panafricaine des débats. Le trophée leur a été remis officiellement par la Première Dame du Burkina-Faso, Mme Adjoavi Sika kaboré.



La COPAD a été créée en 2015 par la Première Dame du Mali, Aminata Maïga Kéita. La prochaine édition se tiendra au Tchad en 2020.





Dans la même rubrique : < > Tchad : l'ARCEP demande aux agences de transports de se régulariser Tchad : des affrontements en cours au Wadi Hamra Tchad : un jeune meurt brûlé vif à N'Djamena, trois arrestations