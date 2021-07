Tchad : ils cultivent le riz à travers la ville de N'Djamena

Au lendemain de la deuxième grosse pluie tombée sur la capitale tchadienne, les riverains s'adonnent à la culture du riz a travers la ville. Les alentours des quartiers périphériques de la capitale sont devenus de champs de riz par excellence.



Dans le périmètre urbain de certains quartiers de la ville, les habitants excellent dans la culture du riz. Aux quartiers comme Toukra, Ngonba, dans le 9eme arrondissement de ville, et Digo, Kilwiti, les habitants sont devenus d'excellents cultivateurs.



La même activité est pratiqué dans le 7ème arrondissement. À Digo par exemple, ce sont des hommes, femmes et enfants qui sont mobilisés pour piquer le riz. On peut lire sur leurs visages la détermination et l'engagement pour obtenir gain de cause à la fin de la saison des pluies. "Cette activité ma beaucoup aidé", se réjouit Dioulné Evariste.



Cette activité leur permettre d'une part de s'occuper de leurs familles et de dépenser moins lorsqu'il s'agit de la ration alimentaire, et d'autres part de ne pas rester bredouille en période pluviométrique. "Le courageux récolte plus", ajoute Daouda Sidibé.



« Ça fait déjà trois ans que je cultive le riz. Cela me permet de nous nourrir mes enfants malgré tout », explique un autre cultivateur. En dehors de son but alimentaire, la culture du riz est devenu un vrai palliatif social pour les habitants.