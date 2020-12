Tchad : ils tuent un enfant de six ans avec la complicité d'un marabout

Le nouveau préfet du département de la Kabbia, Abdallah Abdoulaye Nassour, a présenté samedi, à Gounou Gaya, deux présumés malfrats accusés d'homicide volontaire. Il s’agit de Toklha Lakama et Makana Mathias.



Les deux individus sont soupçonnés d'avoir tué Mansouna Etienne, un enfant âgé de six ans, dans le village de Touk Ngoni, au canton Gaya. Ils ont agi avec la complicité d'un marabout.



Les faits se sont déroulés hier soir. Un garçon et une fillette ont été enlevés dans le village situé à 4 km de Gounou Gaya. L'enfant a été tué et brûlé, tandis que la fille a réussi à échapper à ses bourreaux. Lors de sa fuite, elle a été frappée avec des cailloux. C'est elle qui a alerté le village, permettant l'intervention des forces de l'ordre.



Le nouveau préfet du département de la Kabbia, Abdallah Abdoulaye Nassour, a auditionné les deux présumés assassins à la compagnie de la gendarmerie où ils sont détenus depuis leur interpellation. Ces derniers ont avoué avoir tué l’enfant.



Les autorités soupçonnent les auteurs de vouloir enlever les organes des enfants pour des pratiques de sorcelleries.