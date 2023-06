TCHAD Tchad : impact d'un déversement de pétrole au Lac, une équipe se mobilise pour sensibiliser

Alwihda Info | Par Djidda Mahamat Oumar - 16 Juin 2023



Une équipe de la Plate-forme Associative du Grand Kanem, dirigée par son vice-président, a effectué une mission de sensibilisation dans la province du Lac. Cette initiative avait pour objectif de comprendre la situation actuelle, d'informer la population sur les dangers potentiels liés à un déversement de pétrole et de sensibiliser à l'importance d'une vigilance accrue quant aux impacts négatifs directs et indirects, à court et à long terme, sur la vie des habitants.

Dès leur arrivée, les membres de l'équipe ont rendu visite au préfet du département de WAYI (N'gouri), conformément à leur mission. En 20 minutes, ils ont présenté les objectifs de leur déplacement au préfet qui s'est montré fier de leur initiative. Le préfet a souligné que leur équipe était la troisième à se rendre sur place, après la délégation gouvernementale dirigée par le ministre de l'Environnement et les conseillers nationaux de la province du Kanem. Encourageant leur démarche, le préfet les a incités à continuer à sensibiliser la population. Avant de partir, une photo de famille a été prise pour immortaliser ce moment.



Par la suite, l'équipe s'est rendue chez le chef de Canton de la localité. Après les salutations traditionnelles, ils ont partagé avec lui le même message qu'au préfet. Le chef de village, accueillant et humble, s'est dit satisfait et enthousiaste face à cette noble mission d'information et de sensibilisation envers ses concitoyens. Il a exprimé sa volonté de les accompagner et de les aider à mener leur mission avec tact et brio. Une photo de famille a été prise avec le chef de Canton avant de poursuivre leur périple.



L'équipe a été accompagnée jusqu'au site de déversement par une escorte locale. Sur place, ils ont constaté que des débris de pétrole brut étaient entassés en cinq segments. Les agents de sécurité ont informé l'équipe que ces débris seraient bientôt déplacés plus loin par des techniciens afin de neutraliser et d'éliminer les risques potentiels.



La démarche de l'équipe consistait à recueillir des informations sur le site et à rencontrer la population cible pour transmettre leur message, tout en écoutant leurs témoignages et leurs plaintes concernant les menaces pesant sur la situation. Après avoir quitté le site, ils ont rencontré les habitants de la localité, où hommes, femmes et jeunes des villages environnants étaient mobilisés pour les accueillir chaleureusement.



Le message de sensibilisation portait sur les dangers que ce déversement de pétrole pouvait causer à la santé humaine, animale et à l'environnement. Pour faciliter la compréhension, l'équipe a utilisé la langue locale. Une fois leur message transmis, le chef de village a pris la parole au nom des villages présents pour exprimer sa gratitude et son appréciation pour cette initiative. Il a souligné l'ampleur de la situation et s'est engagé à sensibiliser les villages environnants. Il a plaidé en faveur d'une indemnisation des victimes directes de l'incident et a appelé l'État à prendre ses responsabilités pour empêcher de tels événements de se reproduire.



Le chef de village a conclu son discours en soulignant le besoin de soutien de l'État dans les moments de difficulté. Une photo avec les habitants de la localité a clôturé cette séance.



Cette mission a permis à l'équipe d'entrer en contact direct avec les habitants de la localité et d'écouter attentivement leurs préoccupations. Les défis sont nombreux en milieu rural pour soulager la souffrance de ces personnes vulnérables. À cet égard, des recommandations ont été formulées à l'attention du gouvernement, notamment de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de futurs incidents, d'indemniser les victimes directes de l'incident et de mettre en place des mesures d'accompagnement pour soulager la souffrance des populations touchées. En ce qui concerne la Plate-forme Associative, il est recommandé de rester disponible et prêt à contribuer à l'intérêt général au nom du Grand Kanem.





