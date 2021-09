Tchad : implantation d'une nouvelle station radio à Mao

Dans le souci d'élargir le niveau d'information au Kanem, une équipe de la radio Ndarason internationale se trouve à Mao depuis le 20 septembre 2021. A cette occasion, une cérémonie d’implantation d'une nouvelle station radio à Mao, présidée par le rédacteur en chef de la radio Ndarason internationale, Mahamat Ali Mouta, y a eu lieu.



C’était en présence de plusieurs invités de marque, notamment le représentant du sultan du Kanem, les représentants des associations des jeunes, le représentant du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le représentant de l'ambassadeur des Pays-Bas et le directeur de l'Agence Française de Développement (AFD). L'objet est d'implanter un relais antenne de la radio Ndarason internationale à Mao, sur la nouvelle horizon 99.5.



Spécialisée sur la paix et le développement, la radio Ndarason internationale est un canal d'information dans le bassin du lac Tchad, suivie par trois autres chaînes à Soire Kanouri, localité constituée majoritairement des Kanembou et Boudouma. Elle a comme partenaire, le PNUD, l’AFD et le gouvernement du royaume des Pays-Bas. En perspective, il est prévu une session de formation au profit des jeunes.