Tchad : importante saisie d'armes de guerre au Hadjer Lamis

Une importante quantité d'armes de guerre tous calibres confondus a été saisie dans la région du Hadjer Lamis. La saisie a été présentée au gouverneur de la région.



Ce sont les forces de défense et de sécurité, qui, au cours des différentes patrouilles et des contrôles, ont saisis ces armes. Un véhicule tout terrain appartenant à une manufacture de cigarette du Tchad a également été récupéré des mains de bandits opérant dans la zone.



Les autorités se sont félicités des efforts consentis dans la zone par les forces de défense et de sécurité. Le gouverneur a, pour sa part, appelé tous ceux qui détiennent encore des armes à feu à les rendre dans un bref délai.