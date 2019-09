Tchad : importante saisie d'armes par les forces de sécurité au Sila

Une centaine d'armes de tous calibres confondus et des motos saisies ont été présentées jeudi au gouverneur de la province de Sila, Kedallah Younous Hamidi à Abdi, localité située à 75 km au Nord-ouest de Goz Beida.



La population du département d'Abdi a répondu favorablement à l'appel des autorités de la République.



Une grande partie des motos immobilisées ont été déposées volontairement par la population. Elles ont été présentées à la coordination de la sécurité chargée du suivi des activités de l’état d’urgence au Sila.



Le préfet du département d'Abdi, Ismail Yamouda Djorbo a salué la parfaite collaboration entre les autorités et la population.



Le gouverneur Kedallah Younous Hamidi a indiqué que malgré ce travail, des efforts restent à fournir pour atteindre les résultats escomptés.



Le coordinateur du comité de sécurité chargé du suivi des activités de l'état d'urgence au Sila, le général Mahamat Souleymane a loué l'exemplarité des habitants du département d'Abdi.



Il a rassuré de sa disponibilité à oeuvrer dans le sens du rétablissement de l'ordre au Sila, et a invité à maintenir l’élan pour assainir la province.



Deux présumés instigateurs de conflits ont également été présentés au gouverneur. Ils seront traduits en justice.