Tchad : importantes inondations dans la sous-préfecture de Lamé

La sous-préfecture de Lamé a enregistré dans la nuit du 18 au 19 juillet 2022, une pluie d'une rare intensité.



Des dégâts énormes sont enregistrés, peut-on lire dans une publication de Dikbo Hubert. Selon cette élite locale, par ailleurs directeur général adjoint de la Cimenterie CCM de Ngara, plusieurs familles sont sinistrées et se retrouvent sans abris, des animaux sont emportés ou disparus, et des dizaines d'hectares de champs détruits.



Le fleuve Mayo-Sina, qui n'a plus atteint ce niveau de débordement depuis plusieurs années, a surpris la population au levée de soleil. Un tel niveau d'eau en cette période de saison des pluies, laisse présager de grandes inondations dans la zone.



Cette année, la famine est inévitable, d'autant plus que les paysans peinent à avoir les engrais pour leurs semis. Par ailleurs, Dikbo Hubert pense que le risque d'épidémie de choléra est grand, car la grande partie de la population s'alimente avec de l'eau dans des puits ouverts, voire directement dans le fleuve.



A cet effet, il invite les autorités administratives et les ONG à voler au secours de cette population.