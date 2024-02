Tchad : inauguration d'un Bureau Exécutif Syndical à l'INSEED pour renforcer la voix des employés

Cet événement marque l'élection du bureau exécutif de la cellule syndicale de l'INSEED, suite à un congrès constitutif tenu le 27 décembre 2023. La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du Directeur Général de l'INSEED, d'un représentant de l'Union des Syndicats du Tchad (UST), ainsi que du personnel de l'institut.



Djerayom Maurice, représentant de l'UST, a souligné le rôle du syndicat comme espace de dialogue et de défense des intérêts matériels et moraux des membres, tout en contribuant au progrès de l'institution. Il a encouragé le directeur de l'INSEED à collaborer avec le bureau exécutif.



Baradine Zakaria Moussa, DG de l'INSEED, a exprimé son soutien au bureau exécutif pour assurer le bon fonctionnement de l'institut et a salué la formation du syndicat.



Le président élu du syndicat, Lawe Ngaindandji Prosper, a affirmé que la liberté syndicale est un droit constitutionnel vital. Dans un contexte de défis économiques et sociaux, il est crucial que le syndicat demeure une force unifiée et influente. Il a reconnu les défis à venir, notamment en matière de préservation de l'emploi, d'amélioration des conditions de travail et de promotion de l'égalité et de la justice au sein de l'INSEED. Enfin, il a remercié ses collègues pour leur confiance.