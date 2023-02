Tchad : inauguration d'un centre de production des titres sécurisés à Am-Timan

Situé au quartier Darassalam, le Centre d'enrôlement et de production des titres sécurisés est officiellement inauguré dans ladite ville lors d'une cérémonie en présence des autorités provinciales civiles et militaires. La population de la ville a également pris part à cet événement organisé par l'Agence nationale des titres sécurisés du Tchad (ANATS).



Lors de son mot introductif, le chef de mission Ali Bahar Mahamat, par ailleurs directeur des affaires juridiques de l''ANATS, précise que la mission principale de l'Agence nationale des titres sécurisés du Tchad est de mettre en place une base des données nationale qui comprend un système d'état civil et qui permet à chaque citoyen de s'identifier à un Numéro national d'identification appelé NNI.



Lançant officiellement les travaux du nouveau centre, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, a remercié le président de la République, le général Mahamat Idriss Deby Itno pour avoir ordonné qu'on établisse sur place, les pièces d'identification nationale et surtout la carte nationale d'identité qui est délivrée gratuitement pour une période de 6 mois, allant de janvier en juin.



Quelques citoyens venus pour prendre part à la cérémonie, ont exprimé leur totale satisfaction pour l'inauguration du Centre d'enrôlement et de production des titres sécurisés à Am-Timan, chef-lieu de la province du Salamat.