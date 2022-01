Tchad : inauguration d'un forage au quartier Haïhaïrome à Mao

Le 13 janvier 2022 a eu lieu à Mao, au quartier Haïhaïrome, l’inauguration d’un forage dénommé « Macka », en présence du 2ème adjoint au maire de la commune de Mao, Mahamat Lamine Moussa, et des autres autorités, notamment civiles, traditionnelles, religieuses et des responsables des ONG.



Ce forage a été réalisé par la ligue des prédicateurs et étudiants du Kanem, avec l'appui financier du groupe féminin "Oummahatoul Mouminine ", du Kanem géographique. Le coût global de l’ouvrage s'élève à 2, 365 millions de FCFA. L'objectif du groupe est de contribuer à la l'amélioration des conditions de vie des populations, à travers la fourniture en eau potable.



Prenant la parole à cette occasion, le président de la ligue des prédicateurs et des étudiants du Kanem, Dr Taher Mahamat Abakar a remercié les donateurs pour leur geste en faveur de la population de ce quartier. Selon lui, la raison principale qui a motivé l'implantation de ce forage est son éloignement du centre de la ville. Quant aux bénéficiaires, ils remercient les donateurs et la ligue des prédicateurs et des étudiants du Kanem, pour cette action en leur faveur.



Dans son mot d'inauguration, le 2ème adjoint au maire de la commune de Mao, Mahamat Lamine Moussa, représentant le préfet du département du Kanem, a remercié en son nom propre et au nom du préfet du département du Kanem, l'organisation féminine "Oummahatoul Mouminine ". La cérémonie a pris fin par la mise en terre des plants d’arbres fruitiers.