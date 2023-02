TCHAD Tchad : inauguration d’une usine de délintage et pose de pierre d'une usine d’égrenage à Gounou Gaya

Alwihda Info | Par Anass Ali Moussa - 24 Février 2023



Le 24 février 2023, le Ministre d'État, Ministre de la Production et de la Transformation Agricole, Laoukein Kourayo Médard, représentant le président de transition, a présidé la cérémonie de pose de la première pierre d'une usine d'égrenage et inauguré une usine de délintage à Gounou Gaya, dans la province du Mayo-Kebbi Est au Tchad.

Le gouverneur Abdelkerim Seid Bauche a souligné que la zone de Kabbia est avant tout une zone de culture du coton par excellence, et que l'usine d'égrenage contribuera directement et indirectement à la création d'emplois, à la diversification des revenus, à l'amélioration du niveau de vie des femmes et de l'économie circulaire, et enfin, à la réduction de la pauvreté.



Brahim Malloum Moussa, représentant la direction générale de la Coton-Tchad, s'est dit satisfait de voir le groupe "OLAM", actionnaire majoritaire de la Coton-Tchad, tenir à ses engagements en matière de renforcement de la capacité industrielle de la Coton-Tchad pour accompagner l'augmentation de la production cotonnière. L'usine d'égrenage disposera de 4 égreneuses et pourra traiter entre 20500 et 25 000 tonnes de coton graines en 150 jours. Les usines de délintage et d'égrenage créeront environ 250 emplois directs et 1500 emplois indirects.

Pour sa part, Walendom Robertine, ministre de l’Industrie et du Commerce, a souligné que le développement du tissu industriel s'inscrit dans la politique du gouvernement à travers le plan directeur d’industrialisation et de diversification économique. Ainsi, la ministre a fait savoir que le partenariat avec « le groupe OLAM est un gage de développement socio-économique pour le Tchad, non seulement pour la filière cotonnière, mais également une véritable opportunité pour explorer de nouveaux débouchés pour d’autres filières à forte potentialité ».



Selon la ministre, la construction de cette usine de délintage à Gounou Gaya a pour but d'améliorer et de renforcer la capacité des producteurs. Elle permettra donc la création de 90 emplois directs et 1500 emplois indirects.



En posant la première pierre de l’usine d’égrenage et en inaugurant l’usine de délintage de Gaya, Laoukein Kourayo Médard, ministre d’Etat, ministre de la Production et de la Transformation agricole, représentant le président de transition, a rappelé que depuis longtemps, « la zone de Gounou Gaya a été reconnue comme le véritable bastion de la culture cotonnière » ; ses rendements cotonniers sont parmi les plus élevés de la zone cotonnière du Tchad.



En effet, Gounou Gaya est une zone de multiplication de semences cotonnières, c’est pourquoi l'usine de délintage y est installée. Désormais, c'est de Gounou Gaya que seront produites les graines de semences délintées, traitées avec un fort potentiel de germination afin d'être distribuées dans l'ensemble de la zone cotonnière du Tchad, a précisé le ministre.

Dès la prochaine campagne (octobre-novembre), toute la production sera traitée à Gounou Gaya, a assuré Laoukein. Selon lui, des emplois seront créés pour les habitants de la région. Cela stimulera le commerce local et participera à la promotion du monde rural.



Cependant, le Tchad a été en tête du peloton en matière de production cotonnière en Afrique pendant des décennies, mais « nous avons perdu cette place et la production a drastiquement chuté pour atteindre un niveau historique de 16 000 tonnes de coton graines en 2018-2019 », a informé Médard.



Pour relancer la filière, l’Etat a partiellement privatisé la société en faisant entrer le groupe OLAM International comme actionnaire majoritaire à 60%, a précisé le ministre de la Production Agricole. Les producteurs de coton et Coton-Tchad sont invités à tout mettre en œuvre pour la renaissance de la culture cotonnière au Tchad.



La production cotonnière est un levier pour le développement de l’économie tchadienne. Il est vivement souhaité que cette filière soit valorisée davantage.





