Tchad : inauguration provisoire du Palais des Arts et de la Culture de Sarh Ngarta Tombalbaye

Cette cérémonie d'inauguration provisoire a été marquée par la présence du ministre de la Culture et du Développement touristique, du directeur général de la Douane et des Droits Indirects, par ailleurs ex-gouverneur de la province du Moyen-Chari, le général de division Ousmane Brahim Djouma, ainsi que par une participation massive des jeunes de la province.



Le choix du nom Ngarta Tombalbaye, pour ce Palais, revêt une signification symbolique profonde, honorant ainsi la mémoire de l'ancien président tchadien, un fervent défenseur de la culture et des arts.



Ce geste souligne l'importance de la préservation et de la promotion de l'héritage culturel du Tchad, tout en inspirant la jeunesse à s'engager activement dans les domaines de la création artistique, et de la préservation de la mémoire collective.



La présence du ministre de la Culture et du Développement touristique, ainsi que du directeur général de la Douane et des Droits Indirects, témoigne de l'engagement du gouvernement envers le développement culturel et artistique du pays.



Leur participation à cette cérémonie d'inauguration souligne l'importance stratégique accordée à ce projet, qui vise à renforcer l'identité culturelle, et à promouvoir l'expression artistique dans la rprovince du Moyen-Chari. La mobilisation massive des jeunes pour cet événement témoigne de leur enthousiasme et de leur engagement envers la culture et les arts.



Le Palais des Arts et de la Culture Ngarta Tombalbaye est appelé à devenir un lieu de rencontre dynamique, où les jeunes pourront s'exprimer librement à travers diverses formes d'art, tels que la musique, le théâtre, la danse et les arts visuels.



Prenant la parole, l'ex-gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousmane Brahim Djouma a souligné que ce Palais a été réfectionné sur fonds propres du président de Transition, Mahamat Idriss Deby Itno, et promet dans les jours à venir, un groupe électrogène afin de faciliter les activités au sein du Palais. Il invite à cet effet les jeunes du Moyen-Chari à en faire bon usage.