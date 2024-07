Tchad : incendie au ministère du Pétrole, une plainte déposée contre X

Dans un communiqué rendu public ce 23 juillet, « le ministre du Commerce et de l'Industrie informe la population tchadienne qu’en date du 16 juillet 2024, aux environs de 16 heures, un incendie d'origine inconnue s'est déclaré dans les locaux dudit ministère, sis dans l'enceinte du ministère du Pétrole, des Mines et de la Géologie, à N'Djari dans le 8ème arrondissement de la ville de N'Djamena.



Au cours de cet incendie, les bureaux de l'inspection générale et de la direction des ressources humaines se trouvant au rez-de-chaussée, et au premier niveau de cet immeuble à trois étages, ont consumé. Par ailleurs, aucune lésion corporelle ou perte en vie humaine n’a été enregistrée.



Tout en déplorant ces pertes matérielles, le ministre salue le professionnalisme des sapeurs-pompiers dont l'intervention diligente a permis de maitriser l'incendie et, par conséquent, de limiter les dégâts qui auraient pu être plus importants.



Par la même occasion, le ministre rassure l'opinion nationale qu’un constat d’huissier a été fait et une plainte a été opportunément déposée contre X au parquet d'instance près le tribunal de grande instance de N'Djamena, afin que toute la lumière soit faite sur cet incendie. »