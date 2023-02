Tchad : incendie dévastateur dans un verger d'anacardiers fruitiers à Loukti

Un incendie d'origine inconnue a dévasté lundi dernier, le verger Saint Boumayo à Loukti, dans la sous-préfecture de Dogou. Les flammes ont consumé 3520 pieds d'anacardiers fruitiers, causant une perte estimée à 50 millions de FCFA pour le promoteur Mbaïkaoutar François.



Une délégation composée du secrétaire général du département de la Tandjile Ouest, Ali Abakar Issa, et de l'équipe technique du ministère de l'Environnement et de l'ANADER, s'est rendue sur les lieux pour constater les dégâts.



Selon le promoteur, il avait commencé à planter les arbres en 2015, et les fruits qu'ils contenaient constituaient sa principale source de revenus. Face à la situation, le promoteur lance un appel aux ONG et au gouvernement, afin de lui venir en aide en lui permettant de surmonter cette situation difficile.



De son côté, le secrétaire général du département de la Tandjile Ouest, Ali Abakar Issa, salue le courage et l'audace du promoteur et en appelle également à un soutien pour qu'il puisse se remettre de cet incident malheureux. La cause de l'incendie reste à ce jour indéterminée et une enquête est en cours pour en savoir davantage.



Cet incendie dévastateur met en lumière la nécessité de prendre des mesures pour protéger les vergers et les exploitations agricoles dans la zone.