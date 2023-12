Tchad : incertitude de s’offrir un bon plat pour les fêtes de fin d’année

L'augmentation des prix alimentaires met en péril la possibilité de savourer un bon repas festif, pour de nombreux ménages. Que l'on dispose de moyens financiers ou non, les dates phares de la fin de l'année, le 25 et le 31 décembre, ne passeront pas inaperçues.



Cependant, il est indéniable que la hausse des prix des denrées alimentaires de première nécessité est un problème réel. Cette inflation pèse sur de nombreux ménages, depuis plusieurs années, en grande partie à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, et du conflit en Ukraine.



Malheureusement, quel que soit le niveau d'inflation, les festivités auront lieu, comme en témoignent certains ménages. Pendant que les enfants, ignorants de la situation, établissent leurs listes de cadeaux et de vêtements pour la fête, les parents se posent des questions inquiétantes. Par exemple, Maël Asdjim, âgé de 7 ans, exprime son souhait en disant : « Je veux une veste, un costume et un jouet en forme de guitare. Papa va les acheter ».



C'est à ce moment-là que les parents se demandent s'ils pourront célébrer Noël sans nourriture, une question à laquelle ils n'ont pas de réponse. En effet, pour pouvoir déguster un bon repas festif en famille, il est nécessaire de dépenser au moins 15 000 francs, explique Marthe Dénébye, une mère de trois enfants, vivant dans le quartier Ridina du 5ème arrondissement.



Bien que certains aient reçu leurs virements bancaires, le choix entre acheter des vêtements et se procurer de la nourriture s'avère difficile pour certains parents. Désiré, un enseignant rencontré sur le marché de Dembé, estime que « le choix est clair : Noël est fait pour les enfants, il faut les satisfaire au mieux ».



Cependant, cette situation n'épargne pas les célibataires, car le traditionnel repas de Noël en famille risque de se transformer en un dîner solitaire. Nathalie, étudiante en première année de communication, confie : « Fêter en compagnie ne sera pas possible cette année ».



La facture des fêtes de fin d'année est considérable, que ce soit pour l'achat de vêtements et de chaussures élégantes, la décoration de la maison, les coiffures festives, ou encore un festin bien garni. Ces dépenses ne datent pas d'aujourd'hui, et il n'y a pas de Père Noël qui puisse les prendre en charge.



La seule question qui se pose est : « Célébrerons-nous Noël avec ou sans nourriture ? ». Car, quel que soit le contexte, les festivités auront bel et bien lieu.