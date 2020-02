Tchad : incident à Pain Doré, des "comportements moyenâgeux"

La direction de la cafétéria Pain Doré a dénoncé vendredi dans un communiqué des "comportements moyenâgeux" suite à un incident qui s'est produit avant-hier au sein de son établissement à N'Djamena.



"Avant-hier, vers 20 heures, un incident s'est produit au sein de l'établissement à N'Djamena. Il s'agit d'une agression avec enlèvement d'un client par des individus avec lesquels il avait des antécédents d'ordre privé", explique la direction de la cafétéria.



Les forces de l'ordre ont été alertées rapidement et se sont rendues sur place. Les agresseurs ont été identifiés par les images de vidéosurveillance et plus tard, dans la soirée, le jeune homme a été retrouvé sain et sauf. L'affaire est désormais entre les mains de la police.



"Nous tenons à rassurer notre clientèle qu'il n'y a pas eu d'autres victimes en dehors du jeune homme impliqué, et qu'il n'y a pas eu non plus de dégâts matériels. Nous tenons également à présenter nos sincères excuses à nos clients des dommages psychologiques subis suite à cet incident", explique Pain Doré.



La cafétéria assure avoir pris des mesures pour renforcer la sécurité en adressant une demande auprès de la Gendarmerie nationale pour la mise à disposition d'un agent permanent pour renforcer la sécurité déjà en place.