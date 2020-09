Tchad : incidents de Bourou, une délégation à Laï

Une délégation composée notamment du gouverneur du Logone Occidental et du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Moundou est arrivée dimanche à Laï dans la province de la Tandjilé, a appris Alwihda Info.



Le déplacement fait suite aux récents incidents qui se sont déroulés dans la localité de Bourou, une zone qui fait frontière avec la Tandjilé et le Logone Occidental.



La délégation prépare l'arrivée demain du ministre de la Sécurité publique qui serait attendu sur place.



Fin août, des affrontements ont opposé des éleveurs et des populations autochtones, faisant une dizaine de morts.