Tchad : incinération de faux médicaments et produits périmés à Béré

Les autorités départementales de la Tandjilé centre, ont procédé ce 05 mai 2022 à Béré, à l'incinération des produits prohibés et périmés.



Ces divers produits sont constitués d'une dizaine de cartons de boissons, d'une cinquantaine de sachets Nescafé, des sacs de sucre et des boîtes de médicaments.



Pour le secrétaire général du département de la Tandjilé centre, Karmal Parguet Serge, cette opération est le prolongement des actions de sensibilisation des populations, entreprises par son département sur les effets néfastes de la consommation de faux médicaments et produits périmés.



Karmal Parguet Serge a en outre souligné que les impacts négatifs de ces médicaments sur la santé des populations sont alarmants. « La consommation de ces médicaments est la cause de la plus grande proportion des cas d'insuffisance rénale que nous avons au sein de la population », a-t-il déploré.



Le secrétaire général a profité de l'occasion pour encourager les forces de défense et de sécurité à renforcer les contrôles, afin de stopper l'entrée de ces produits dans le département de la Tandjilé centre. Ces produits prohibés et périmés ont été incinérés en présence de plusieurs personnalités du département.