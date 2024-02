Tchad : incinération de produits pharmaceutiques périmés à Mao

Le gouverneur de la province du Kanem, Issaka Hassane Jogoï a procédé ce mardi 20 février 2024 à Mao à l'incinération d'une quantité importante des produits prohibées et pharmaceutiques périmés, en présence de ses collaborateurs.



A cette occasion, le gouverneur a remercié les forces de défense et de sécurité, pour leur travail abattu en mettant la main sur les personnes mal intentionnées.



Pour lui, les produits pharmaceutiques périmés et les drogues nuisent à la santé de la population surtout aux jeunes.