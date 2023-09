Tchad : incinération de produits prohibés à Mao

Ces produits comprennent des tramadols, du haschich et des produits frelatés, pour une valeur estimée à un milliard de francs CFA.



Le gouverneur de la province du Kanem, le Contrôleur général Issaka Hassane Jogoï, a exprimé sa gratitude envers les forces de défense et de sécurité pour leur travail acharné. Il les a encouragées à redoubler d'efforts pour arrêter tous les trafiquants. Après l'incinération, le gouverneur s'est entretenu avec les autorités concernées pour renforcer la vigilance et leur a prodigué des conseils et des orientations.