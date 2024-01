Tchad : incinération des produits périmés et prohibés à Kelo

Ce jeudi 11 janvier 2024, la commission santé, hygiène, assainissement et environnement a procédé à l'incinération des produits périmés et prohibés saisis, lors d'une opération effectuée du 05 au 31 décembre 2023, au marché central de Kelo, et dans les gargotes, cabarets, alimentations, grillades et autres.



La présidente de la commission, Hadje Fatime Adoum Gagaya, dit que parmi les produits saisis, il y a aussi des Tramadol et whiskies en sachets, et des aliments de diverses sortes.



Elle remercie le préfet, les forces de l'ordre et de la sécurité, et aussi le district sanitaire de Kelo, pour leur soutien. Le préfet Doud Souleymane Ousmane, présidant la cérémonie, apprécie le travail abattu par la commission, malgré le manque de moyens.



Il a brûlé symboliquement quelques échantillons des produits, à la place de l'indépendance et le reste évacué à Manga, aux environs de 7 km de la ville de Kelo, pour être incinéré.