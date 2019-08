Tchad : "incivisme et désordre organisé", les défis du nouveau préfet de Ouara

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou a présidé jeudi à la place de la nation d'Abéché, la cérémonie de passation de service entre le préfet sortant du département de Ouara, Fayçal Brahim Adam, et le préfet entrant, Abakar Maina Mahamat.



Le département de Ouara est l'une des trois préfectures de la province du Ouaddaï. Avec sept sous-préfectures, il compte une population de 423.000 habitants. Deux communes sont sous sa tutelle, dont la commune d'Abéché de plein exercice, ainsi que la commune d'Abougoudam.



Le nouveau préfet Abakar Maïna Mahamat a assuré plusieurs fonctions au sein de l'administration, notamment préfet de département de Dagana dans la province de Massakory, receveur municipal de la commune de N'Djamena et directeur du centre administratif et comptable de l'ANT.



Le préfet sortant, Faycal Brahim Adam, s'est "investi corps et âme pour la sécurité de la province" du Ouaddaï, a indiqué son successeur.



Le gouverneur de la province du Ouaddaï a affirmé que la situation sociale est difficile. "La sécurité des personnes et de leurs biens a été mise en ruine au mépris de la loi et des règles régissantes notre pays. Au vu de l'état d'urgence, vous veillerez à ce que la tenue des réunions et manifestations publiques soient soumises à une déclaration préalable et à l'obtention d'une autorisation administration", a indiqué le gouverneur.



"Tout attroupement susceptible de troubler l'ordre public est strictement interdit et ne doit en aucun cas être autorisé. Aucune manifestation publique ne peut être organisée avant qu'elle ne soit officiellement autorisée. (...) La lutte contre l’incivisme et le désordre organisé fait désormais partie de votre combat pour le rétablissement de la paix sociale durable", a-t-il ajouté.



Le nouveau préfet a "la lourde responsabilité de rechercher et de faire répondre de leurs actes devant la justice, tous ceux qui troublent la tranquillité et l'ordre public". Il devra "s'investir corps et âme pour faire prévaloir l'autorité de l'Etat, le respect des institutions de la République, et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Le désarmement de la population est une condition sine qua none pour la restauration de la paix et de la sécurité. Ainsi (lui) revient la lourde responsabilité de récupérer toutes les armes de guerre illégalement détenues par les civils", telles sont les orientations fournies par le gouverneur Ramadan Erdebou.



Le n°1 de la province du Ouaddaï a renouvelé son appel à tous les chefs traditionnels et leaders religieux afin de "continuer à sensibiliser les civils sur les dangers que constituent les armes détenues illégalement". Il a insisté sur la remise des armes aux autorités. "Le conflit agriculteurs et éleveurs doit constituer l'une de vos priorités pour permettre aux populations affectées par ce phénomène de cohabiter pacifiquement", a dit Ramadan Erdebou.



Ce vendredi, le gouverneur va présider la cérémonie d'installation du commandant de légion de la gendarmerie nationale.