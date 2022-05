Tchad : infrastructures, conditions de travail, budget ; des attentes pour l'Université de N'djamena

Les activités commémoratives du cinquantenaire de l'Université de N'djamena ont pris fin ce 9 mai dans une grande ambiance. ​Les festivités commémoratives se sont déroulées du 4 au 9 mai 2022 dans les locaux de la Faculté des sciences de la santé humaine (FSSH) et au stade de Paris-Congo pour la partie sportive.



Les participants au cinquantenaire de l'Université de N'djamena ont formulé plusieurs recommandations au gouvernement. Ils suggèrent de relancer les travaux de construction des phases 2, 3 et 4 du campus de Toukra ; d'assurer aux chercheurs des meilleures conditions de travail sans lesquelles aucun rendement n'est possible, et de revaloriser la fonction d'enseignant-chercheur en adoptant le statut autonome de ce corps.



Ils préconisent également de rendre opérationnel le Fonds national de recherche (FONARES) afin d'appuyer les activités de recherche ; de relancer le Fonds de formation des formateurs communément appelé CONFOFORI ; et d'octroyer une subvention conséquente à l'université de N'djamena pour lui permettre de jouer pleinement son rôle.