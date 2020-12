Tchad : ingénieur blessé par balle, l'Ordre des architectes s'exprime

Dans un communiqué publié lundi, le Conseil national de l'Ordre des architectes du Tchad (CNOAT), dit avoir appris avec regret ces derniers jours, un fait divers impliquant deux ouvriers ayant subis des sévices corporelles dans le cadre de l'exécution d'un contrat les liant à une dame, qualifiée d'architecte.Avec son collègue Isaac, l'ingénieur des travaux publics Koumakang Benjamin Emelto a été victime d'une grave bavure, il y a quelques jours, suite à un différend lié à l'exécution d'un contrat, a révélé la radio "Réseau des citoyens" . Grièvement blessé par balle à la jambe, à l'aide d'un pistolet, la victime s'est expliquée dans une vidéo sur l'affaire qui choque l'opinion.Hayatte Abderahim Ndiaye, président du CONAT, informe que "sur les 90 architectes inscrits à ce jour sur le tableau de l'Ordre des architectes du Tchad, cinq sont des femmes, et que la dame Batoul Adoum, impliquée dans cette affaire, n'en fait pas partie".Le CONAT "dénonce et condamne avec fermeté cette utilisation abusive du titre d'architecte qui porte atteinte à l'image de la profession". Il invite le public à le contacter en cas de doute concernant une situation ou une personne.Réseau des citoyens qui a révélé l'affaire publiquement, a lancé une campagne de collecte de fonds pour soutenir les deux victimes Benjamin et Isaac.