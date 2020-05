Tchad : injustice, repli identitaire, la mise en garde du directeur de l’Alliance Biblique

"Tant que la justice ne sera pas pour tous et que des innocents seront lésés dans leurs droits, le repli identitaire sera la voie préférée du peuple", a mis en garde jeudi le directeur de l’Alliance Biblique du Tchad, Révérend Pasteur, Roland Djekounlar Koulanoudji.



"Et lorsque cette voie est choisie, nous allons assister à des solidarités de sang au lieu de la solidarité nationale pour la paix et le développement", a-t-il ajouté.



Révérend Pasteur Roland Djekounlar Koulanoudji a été victime vendredi 8 mai dernier d'une bavure policière, alors qu'il sortait de son domicile du quartier Gassi pour se rendre à son lieu de service. Il a été humilié devant ses proches, mis à genoux et roué de plusieurs coups de chicottes par des agents des forces de l'ordre, au moment de l'entrée en vigueur de la mesure d'interdiction des entrées et sorties de N'Djamena et des chefs-lieux des provinces.



"Par cet acte, je me souviens des milliers des tchadiens qui souffrent depuis très longtemps des actes inhumains de barbarie de la part de nos forces de défense et de l'ordre, et dont les cris et gémissements ne sont point entendus", a-t-il dénoncé.



Suite à cet incident, le conseil d’administration de l’alliance Biblique du Tchad a annoncé des poursuites judiciaires pour coups, bavures et humiliations.