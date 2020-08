Tchad - inondations : des acteurs urbains proposent des solutions techniques d'urgence

Le collectif des acteurs urbains et l'Ordre national des architectes du Tchad se sont exprimés mercredi suite aux inondations qui touchent notamment la ville de N'Djamena.



"La ville de N'Djamena est dans l'eau et cette situation nous interpelle en tant que professionnels du secteur", a déclaré Bekoye Doumde Irénée, secrétaire général de l'Ordre national des architectes du Tchad.



La plateforme des acteurs volontaires de la ville est constituée des urbanistes, architectes, ingénieurs, géographes, historiens, sociologues et économistes, en collaboration avec l'Ordre national des architectes du Tchad. Elle déclare avoir constatée la récurrence des inondations dans la ville de N'Djamena, causant la perte de vies humaines et des dégâts matériels considérables.



Selon le collectif, l'absence de clarification des attributions dévolues aux institutions de l'État met à mal la question de la prise en charge de l'assainissement de la ville. De même, la plateforme déplore l'émergence sans encadrement technique. Elle plaide pour des initiatives locales des populations face aux problèmes d'inondation.



De ces constats, la plateforme décide d'apporter des solutions techniques d'urgence à cette situation, en multipliant les stations de pompage de manière à évacuer les eaux vers le Chari ou les bassins en périphérie de la ville.



Elle entend impliquer les entreprises de construction, identifier les zones non atteintes et proposer des logements, précise Bekoye Doumde Irénée.



"Sortir N'Djamena de l'eau est une entreprise certes difficile mais pas impossible car lorsque la technique se met au service de la politique et porte le cri de coeur des populations, les catastrophes reculent", assure le secrétaire général de l'Ordre national des architectes du Tchad.