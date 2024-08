Tchad : inondations dévastatrices à Yao, dans le département de Fitri

Les récentes inondations qui ont frappé la ville de Yao, chef-lieu du département du Fitri, province du Batha, ont suscité des réactions de désolation et d'inquiétude. Dans la nuit du 11 au 12 août, de fortes pluies se sont abattues dans la zone, causant d'énormes dégâts matériels. Des concessions entières ont été rasées, laissant de nombreuses familles sans abri et dans une situation précaire.



La situation à Yao est particulièrement critique, avec des quartiers entiers inondés. Les habitants, déjà vulnérables, font face à un risque accru de famine et de maladies dues à l'insalubrité et au manque de ressources.



Les rares provisions dont disposent les populations sont endommagées par la pluie, aggravant la détresse des familles touchées.