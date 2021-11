Tchad : inquiétudes sur la prime des députés sortants, "c'est une question de jours ou d'heures"

Le conseiller au CNT et ex-député Djimet Clement Bagaou a interpellé le 8 novembre, au Palais de la démocratie, le ministre des Finances et du Budget, sur le paiement des primes des députés sortants de la troisième législature.



La Loi prévoit des primes de départ pour les anciens députés dont le montant n'a pas été révélé. "Jusqu'à aujourd'hui, on fait table rase. Je pose la question au ministre de Finances, est-ce qu'on veut donner un autre emploi à ceux qui sont partis ? Pourquoi on veut les maintenir à N'Djamena et sous la charge de qui ? C'est un droit, ils ne demandent pas une bonification. C'est prescrit dans nos textes. il y a lieu au moins de libérer parce que ça été prévu sur le budget 2021", a réagi Djimet Clement Bagaou.



"Il n'y a aucune raison. C'est une question de jours ou d'heures. Il n'y a pas de problème à ce niveau", a assuré Tahir Hamid Nguilin, ministre des Finances et du Budget.