Tchad : insatisfaits des propositions des autorités, les magistrats reconduisent leur grève

À l'issue d'une assemblée générale tenue ce mercredi 28 septembre au palais de justice de N’Djamena, la grève sèche et illimitée des magistrats, lancée depuis le 23 septembre 2022, est reconduite à l'unanimité.



Les magistrats revendiquent l'amélioration de leurs conditions de travail, notamment la revalorisation des indemnités. Par ailleurs, ils exigent la considération du corps judiciaire par le pouvoir public, et d'assurer leur sécurité, etc.



Selon le vice-président du syndicat des magistrats du Tchad, Abdoulaye Bono, après une rencontre tripartite entre les magistrats, le gouvernement et le médiateur, le syndicat des magistrats du Tchad a convoqué une assemblée générale afin de restituer les propositions faites à la base.



Cependant, la base estime que ses propositions ne répondent pas à ses attentes. Ainsi donc, elle a décidé de poursuivre la grève sèche et illimitée jusqu'à satisfaction. Le syndicat des magistrats se dit disposé pour tout éventuel dialogue, afin de trouver un compromis avec le gouvernement, sur ses revendications.