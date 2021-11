Tchad : insécurité à Pala, le maire réglemente l’ouverture des bars dancing et débits

Le maire de la ville de Pala règlemente les heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons et de certains établissements à Pala.



A la suite de l'insécurité grandissante dans la ville de Pala, la mairie décide de fixer les horaires d'ouvertures et de fermeture des débits de boissons et autres établissements. Les bistrots et les restaurants peuvent ouvrir et fonctionner tous les jours mais doivent fermer à 22 heures. Les bars dancing ouvrent tous les jours dès 18 heures et doivent fermer à 23 heures maximum.



Les samedis, les dimanches et les jours des fêtes légales, ces lieux fonctionnement de 18 heures à minuit. C'est la police municipale qui à la charge de faire appliquer strictement cet arrêté qui est signé du maire de la ville de Pala, Tao Hindabo, ce lundi 22 novembre 2021.



Depuis quelques semaines, la ville de Pala fait face à des multiples cas d'insécurité caractérisé par des assassinats, des vols des engins et autres actes barbares.