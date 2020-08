Tchad : insécurité au Mayo Kebbi, des députés vont organiser des marches pacifiques

Un groupe de députés du Mayo Kebbi (Est et Ouest) a décidé d'entreprendre une initiative pacifique pour "sensibiliser le gouvernement et informer l'opinion du désarroi des paisibles citoyens", a annoncé vendredi le député Saleh Kebzabo.



Selon lui, la mission pour la paix et la sécurité au Mayo Kebbi, composée des députés des zones spécifiquement touchées par une insécurité endémique, se trouve présentement dans les régions éprouvées du Mayo Kebbi Est et Ouest.



Les députés ont décidé d'organiser des marches pacifiques pour exprimer le ras-le-bol des populations qui vivent dans l'insécurité depuis des décennies.



"Le phénomène d'enlèvements contre rançon se poursuit et le gouvernement, malgré de multiples appels, observe la situation qui s'amplifie sans agir. Les populations paient un lourd tribut par des assassinats et des rançons de centaines de millions de Francs CFA. En 2020, environ plus de 60 millions de Fcfa ont été payés pour libérer les otages", explique Saleh Kebzabo.



Les marches pacifiques se dérouleront du 25 au 28 août 2020 dans les chefs-lieux de province et de département où cette insécurité sévit de façon endémique depuis plusieurs années : Léré, Lagon, Pala et Fianga.



"Ces manifestations auront lieu dans le strict respect des règles gouvernementales contre la pandémie de la Covid-19, notamment la distanciation sociale, le port du masque et la limitation du nombre à 50 personnes", précise le député Saleh Kebzabo.