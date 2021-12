Tchad : insécurité galopante, les forces de sécurité passent à l'action

Une commission mixte des forces de défense et de sécurité s'est déployée ce 11 décembre à N'Djamena, 48 heures après une réunion d'urgence à la Présidence de la République sur la situation sécuritaire inquiétante dans la capitale.



Les forces mixtes ont procédé à des fouilles des véhicules à la recherche d'éventuelles armes à feu détenues illégalement. Elles ont également pour rôle d'intercepter les véhicules à vitres teintées et les engins à deux ou quatre roues circulant sans plaques d'immatriculation.



Il est interdit à tout citoyen de se faire justice soi-même, a rappelé le général Souleyman Abakar Adam, ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration qui est descendu sur le terrain, notamment dans le 8ème arrondissement de N'Djamena. Le ministre assure que les mesures seront appliquées, en réaction aux doutes émis par la population. Il a donné de fermes instructions aux forces de sécurité. "Ceux qui n'appliquent pas les mesures seront frappés par d'autres mesures", indique-t-il.