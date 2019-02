Tchad : inspection sur les conditions de détention à la maison d'arrêt de Sarh

Le gouverneur de la province du Moyen Chari, Abbadi Saïr Fadoul s'est rendu ce mardi 5 février dans les locaux de la maison d'arrêt de Sarh afin de s'enquérir des conditions de détentions et de traitement des prisonniers. Il était accompagné du procureur général près la cour d'appel de Sarh, Mahamat Saleh Youssouf.



La maison d'arrêt de Sarh compte au total 470 détenus : 213 condamnés, 136 prévenus, 89 individus au quartier de haute sécurité, 9 femmes et 4 mineurs. Elle est majoritairement peuplée de jeunes personnes âgées de 20 à 40 ans.



Le gouverneur Abbadi Saïr Fadoul a appelé les prisonniers à faire des efforts pour changer de comportement. "Le vol ou la consommation de stupéfiants ne sont pas des solutions. Seul le travail paye", a expliqué Abbadi Saïr Fadoul. Il a déconseillé aux détenus d'utiliser des téléphones portables au sein de la prison et a mis en garde contre les tentatives de suicide suite à un récent cas au sein de la prison.



Le procureur général près la cour d'appel de Sarh, Mahamat Saleh Youssouf a affirmé qu'il va s'investir personnellement avec le Projet d'appui à la justice au Tchad (PRAJUST 2) pour que la prochaine session criminelle puisse se tenir au plus tard au moins de juin 2019. Les détenus dont les dossiers ne sont pas clôturés seront traités en priorité par le juge d'instruction.