Tchad : installation d'un nouveau délégué dans la province de Hadjer Lamis

Suite à la publication du décret nº 2084, du 15 juillet 2022, portant nomination au ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'enfance, Brahim Al-Hissein Ahmat, est nommé délégué provincial de Hadjer Lamis, en remplacement de Gouad Brah Brahim. Il est installé en présence de plusieurs personnalités.



Le délégué sortant, Gouad Brah Brahim, a lors de son intervention, présenté ses multiples réalisations en faveur de la femme, de la famille et de l'enfance dans le Hadjer Lamis.



Installant le nouveau délégué provincial, le gouverneur de la province de Hadjer Lamis, Amina Kodjiana, a prodigué quelques conseils à l'endroit du nouveau responsable de la délégation provinciale de femme, de la famille et de la protection de l'enfance. Elle lui a surtout recommandé de travailler en étroite collaboration avec les agents de la délégation.



Prenant officiellement service dans sa nouvelle fonction, le délégué Brahim Al-Hissein Ahmat, a remercié les plus hautes autorités d'avoir placé leur confiance en sa personne pour la deuxième fois, en le nommant à cette nouvelle responsabilité.



Pour rappel, le nouveau délégué, vient de quitter la délégation provinciale de la jeunesse, des sports et de la promotion de l'entrepreneuriat du Salamat pour son poste au Hadjer Lamis.



Pour lui, la question de la femme, de la famille et de la protection de l'enfance est le souci majeur du gouvernement de transition. Il a demandé l'appui du gouverneur et son appareil administratif afin de conjuguer les efforts pour que le défi soit relevé.