Tchad : installation de Timan Erdimi en tant que Président du conseil de régulation de l'ARCEP

Le ministre d'État, ministre des Télécommunications et de l'Économie, Mahamat Allahou Taher, a officiellement installé Timan Erdimi dans ses nouvelles fonctions, informe le ministère. La cérémonie s'est déroulée ce 19 décembre 2023 dans les locaux de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP).



Timan Erdimi prend la relève de Pahimi Padacke Albert à ce poste.



Sa nomination en tant que Président du Conseil de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) découle du Décret N°3787/PT/2023 en date du 15 décembre 2023.