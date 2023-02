Tchad : installation de deux magistrats au Tribunal de Grande Instance de Kelo

Le Tribunal de Grande Instance de Kelo a accueilli deux nouveaux magistrats ce lundi 13 février 2023.



En effet, Nelembaye Nazaire a été installé en tant que juge de siège et Chouaib Hissein Issakha en tant que substitut du Procureur près le Tribunal de Grande Instance de Kelo. La cérémonie d'installation a eu lieu dans la salle d'audience du Tribunal, et a été présidée par Djelassem Symphorien, président du Tribunal.



L'installation des deux magistrats a été précédée par la lecture de l'acte de leur nomination par le greffier en chef, Taha Abdelrazik et la présentation d'une réquisition par le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kelo, Hissene Saleh Arabi.



La cérémonie s'est déroulée en présence de personnalités importantes de la région, notamment Ali Abakar Issa, secrétaire général du département, et Bessingar Bazo, maire de la ville de Kelo, ainsi que d'autres leaders de la société civile.