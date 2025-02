Tchad : installation de la nouvelle commission paritaire au ministère de l'Education nationale

Ce 04 février 2025, la nouvelle commission paritaire a été installée au ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, à travers le décret 185 de 2002. En effet, il est institué dans tous les ministères du gouvernement tchadien une commission dite paritaire.



Cette commission a le pouvoir de gérer l'ensemble du document de carrière et de discipline. C'est dans cette lancée que le ministère est réuni pour renouveler l'équipe entrant qui est composée de 15 personnes.



Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Lol Ali Choi et par ailleurs président de ladite commission, a procédé à l'installation de ses membres, dans son allocution, souligne que cette nouvelle commission paritaire a pour mission de gérer les carrières du personnel du ministère de l'Education nationale civique. Il rappelle, que le décret 185 de 2002 a défini les modalités du fonctionnement de la commission paritaire.



C’est ainsi que le ministère a mis sur pied une équipe composée des fonctionnaires d'État et les syndicalistes afin de collaborer ensemble pour gérer la carrière des personnels du ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique. Il indique qu'il est facile d'être le membre d'une équipe, mais la régularité est une obligation.



Pour le secrétaire général du ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique, si les personnels font bien leur travail Dieu va les bénir, s'ils font mal le travail, il y aura des sanctions. Il exhorte ses collègues pour faire bien le travail parce que pour lui, il s'agit de la gestion de vie humaine. Enfin, il exhorte la commission paritaire à être présente à toutes les réunions.