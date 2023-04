Tchad : installation du nouveau sous-préfet de Yillili dans le Sud-Kanem

Le nouveau sous-préfet de Yillili a été installé dans ses nouvelles fonctions par le préfet du département du Sud Kanem, FOUGOU ALIFA ZEZERTI. La cérémonie d'installation a eu lieu ce 7 avril 2023 à Yillili, en présence des autorités traditionnelles, militaires et de la population locale.



Officiellement installé dans ses fonctions, le préfet du département du Sud Kanem, FOUGOU ALIFA ZEZERTI, a demandé au sous-préfet de jouer pleinement son rôle, qui est de respecter et faire respecter les lois, les règlements et textes en vigueur de la République, ainsi que les us et coutumes de la localité. Il a également demandé d'exercer sa fonction en toute égalité et conformément aux dispositions du décret N°154/PR/PM/MISP/2001, définissant les attributions des chefs des unités administratives, de veiller au maintien de l'ordre et de la sécurité des personnes et de leurs biens, et d'instaurer l'autorité de l'État. Le préfet a également demandé aux autorités de Yillili et à la population locale d'aider le sous-préfet dans l'accomplissement de sa mission.



Le sous-préfet ISSA HASSAN DJORGO, quant à lui, a remercié les plus hautes autorités du pays qui lui ont confié cette mission en qualité de sous-préfet de Yillili. Il a également demandé aux autorités et à la population de l'aider dans l'accomplissement de sa mission qui est de gérer la jeune sous-préfecture de Yillili.