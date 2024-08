Tchad : installations des membres du Comité National de Prévention et de Gestion des Inondations

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Allah-Maye Halina a installé ce 06 août 2024, les membres du Comité National de Prévention et de Gestion des Inondations.



Nommés par arrêté N° 0362 du 05 août 2024, les membres de ce Comité, issus des ministères sectoriels et de la mairie de N'Djamena, auront pour mission d'œuvrer en synergie, en vue de contenir les débordements des eaux pluviales, et d’éviter d’éventuelles inondations.



Face aux menaces d’inondations qui pèsent sur les populations à l’échelle nationale, le gouvernement est déterminé à agir. Un impératif pour lequel, le Premier ministre, sur instruction du chef de l’Etat, Mahamat Idriss Deby Itno a, par un arrêté, mis en place, ce Comité.



Placé sous la coordination du chef du gouvernement, le Comité est composé de 17 membres, présidé par le chef du département des finances, Tahir Hamid Nguilin, secondé par la ministre de l’Action Sociale, Mme Fatimé Boukar Kossei.



Il aura pour mission entre autres, d’établir des plans de contingence en matière d’inondation, d’assurer leur mise en œuvre à court, long et moyen termes, d’organiser la réponse et l'appui aux sinistrés et de mobiliser les appuis nécessaires auprès des partenaires et de toute autre entité.



Au regard de l’urgence, le Premier ministre, l’Ambassadeur Allah-Maye Halina invite le comité à agir promptement en vue de mettre les populations à l’abri des inondations.