Tchad : instauration d'un couvre-feu à Mangalmé suite à des incidents graves

La tension à Mangalmé a atteint un point critique le 15 juin 2023, lorsque deux individus armés ont été repérés près du parc de la localité, circulant à moto. Alertés par des citoyens, les gendarmes locaux ont rapidement réagi et procédé à l'arrestation des suspects. Cependant, la situation a rapidement dégénéré lorsque la population s'est rassemblée et s'est dirigée vers la gendarmerie, déterminée à libérer les individus et à leur infliger des représailles.



Face à la montée de la colère et pour éviter tout débordement, la population a réussi à pénétrer dans la cellule où étaient détenus les deux individus armés, aboutissant à leur tragique mise à mort. Les deux victimes ont été retrouvées dans une mare de sang, illustrant la violence de la scène.



Un jour avant ces événements, un cultivateur a été abattu dans son champ par une personne armée non loin de Mangalmé. L'auteur de cet acte a réussi à prendre la fuite, ce qui a contribué à l'exaspération de la population et à l'escalade des tensions.



Face à cette situation préoccupante, les autorités ont jugé nécessaire de mettre en place un couvre-feu afin de garantir la sécurité des habitants de Mangalmé.