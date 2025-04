Tchad : instructions fermes du Premier ministre suite aux dégâts causés par les éléphants dans la Tandjilé

Suite aux dégâts causés par les éléphants dans la sous-préfecture de Dafra dans la Tandjilé, le Premier ministre Allah Maye Halina a présidé cet après-midi du jeudi 10 avril 2025, une réunion de crise avec le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Hassan Bakhit Djamous et quelques techniciens de son département.



Très préoccupé par cette situation, le Chef du Gouvernement a donné des instructions claires : la délégation doit immédiatement se rendre sur le terrain pour évaluer la situation et prendre les mesures urgentes qui s'imposent. Des solutions à court, moyen et long termes sont également envisagées afin de protéger la population contre d'éventuelles invasions de ces pachydermes.