Tchad : intégration de 20.000 jeunes, la commission "va commencer très bientôt à recruter"

Le recrutement de 20.000 jeunes à la fonction publique se précise, un peu plus d'un mois après la création d'une commission spéciale par décret . Le ministre en charge de la fonction publique et le ministre de la Santé publique, tous deux membres de la commission, ont apporté jeudi dernier quelques précisions.Concrètement, il faudra déduire, aux 20.000 intégrations annoncées, les 1638 agents de santé publique déjà recrutés, en sus des 1764 agents également recrutés entre 2019 et 2020. Soit 16.598 intégrations restantes."Nous avons eu une réunion de travail avec le ministre de la Fonction publique. Nous sommes dans une commission qui va commencer très bientôt à recruter des gens dans les 20.000", a déclaré le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal. Il s'est exprimé au Palais de la démocratie de Gassi, lors d'une interpellation par le député Saleh Kebzabo.Pour sa part, le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, Ali Mbodou Mbodoumi, a précisé qu'un "mécanisme pratique est actuellement opérationnel" pour "poursuivre et réaliser la volonté des plus hautes autorités de rendre effectif le recrutement des 20.000 jeunes diplômés à la fonction publique.""Je reviens pour rassurer les élus par rapport au reste de recrutement sur les 20.000. Le gouvernement a pris des dispositions essentielles en mettant en place deux organes chargés de recruter le reste sur les 20.000. Il y a une commission créée par décret, présidée par le ministre d'État (...) Presque tous les membre du gouvernement sont membres, et principalement les ministres qui ont des département à fort effectif", a souligné Ali Mbodou Mbodoumi.Les 20.000 recrutements annoncés sont des intégrations à titre exceptionnel. "Nous avons deux procédures : la procédure de recrutement ordinaire et la procédure de recrutement à titre exceptionnel", a précisé le ministre.